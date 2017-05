A peine investi, le président Macron va défendre à Berlin le rôle de Paris

«Je ne céderai sur rien des engagements pris vis-à-vis des Français. Le travail sera libéré, les entreprises seront soutenues, la création et l’innovation seront au cœur de mon action.» Emmanuel Macron, dimanche lors de sa cérémonie d’investiture dans la salle des fêtes du Palais de l’Elysée, a été tour à tour lyrique, positif et déterminé. «La France n’est forte que si elle est prospère. La France n’est un modèle que si elle est exemplaire!» dit-il encore. Le 8e président de la Ve République pense-t-il à Berlin alors qu’il prononce ce discours, d’un ton très solennel, dont la ligne de force était l’affirmation du rôle et de la place de la France dans le monde?

Si cette volonté, sur le plan intérieur, passe par la restauration de la confiance des Français, elle passe par Berlin sur le plan international. L’état de santé de la France dépendrait de sa relation avec l’Allemagne. C’est quasi devenu une tradition républicaine, le président français réserve son premier déplacement à la chancelière allemande. Aussi, Emmanuel Macron s’envole dès ce lundi vers la capitale allemande avec deux de ses proches conseillers pour rencontrer Angela Merkel.

L’examen de Berlin

«La relance du projet européen, les politiques d’investissement et la protection sociale», selon l’entourage du président, sont les points qui seront discutés par les chefs d’Etat des deux grandes puissances de l’Union européenne. Malgré la proximité des deux et le fait, exceptionnel, qu’Angela Merkel avant même le second tour de la présidentielle avait souhaité publiquement la victoire d’Emmanuel Macron, ces thèmes restent susceptibles de crispation.

L'examen de passage par l’Allemagne, François Hollande l’avait raté en septembre 2012. Le président socialiste avait fait la promesse de renégocier le traité européen et assuré qu’il assouplirait la discipline budgétaire imposée par l’Allemagne. Il n’en a rien été. Et finalement, François Hollande a dû intégrer dans sa politique le redressement des comptes. Le contraire de ce qu’il avait promis. Emmanuel Macron était alors son conseiller. Il sait donc mieux que quiconque que son quinquennat peut se jouer dans les premières semaines, voire les premières heures.

Mais cinq ans plus tard, les choses ont changé. Donald Trump a été élu. Le Royaume-Uni quitte l’UE. Le monde politique allemand serait particulièrement bien disposé à l’égard de la France. D’autant qu’Emmanuel Macron a tenu un discours proeuropéen durant toute sa campagne. Ainsi, il veut une France exemplaire sur ses dépenses mais souhaite un budget de la zone euro. Une idée que Martin Schulz, le principal adversaire d’Angela Merkel lors des prochaines élections, a fait sienne. Angela Merkel, elle, recevra son quatrième président français depuis qu’elle a accédé à son poste. Car il y a eu Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et si elle ne cache pas sa sympathie pour Emmanuel Macron, elle attend de la part du nouveau président de la République des propositions documentées et construites. Les équipes d’Angela Merkel n’ont pas manqué de faire savoir leur agacement face au manque de préparation des Français par le passé. Quoi qu’il en soit, il ne devrait rien sortir de concret avant les élections allemandes de septembre sur ce renouveau du moteur franco-allemand.

La France dans le monde

«Dès ce soir, je serai au travail!» Emmanuel Macron, lors de son discours d’investiture, n’a pas manqué d’envoyer des signes du sérieux avec lequel il entame son mandat. Il prend un soin constant à reverticaliser la fonction avec un sérieux managérial. Lors de sa remontée des Champs-Elysées, il était juché sur un véhicule de l’armée. Un symbole de son soutien au corps militaire que le président en chef des armées a poursuivi en milieu d’après-midi. Pour son premier déplacement, Emmanuel Macron s’est rendu au chevet de militaires blessés au combat.

Tout au long de cette journée marquée par la lourdeur du protocole, Emmanuel Macron a multiplié les signaux clairs envers la France, l’Europe et le monde. «Nous avons besoin d’une Europe plus efficace, plus démocratique, plus politique, car elle est l’instrument de notre puissance et de notre souveraineté. J’y œuvrerai!» a insisté le président Macron.

