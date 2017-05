Accord pour évacuer un quartier rebelle

Le gouvernement syrien est parvenu à un accord avec les insurgés sur l'évacuation de ces derniers d'un nouveau quartier de Damas. L'agence de presse officielle syrienne Sana et l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) l'ont rapporté samedi.

«Les opérations militaires se sont interrompues dans le quartier de Qaboun cet après-midi après que les organisations terroristes ont annoncé avoir accepté (...) le départ» de leurs combattants, a indiqué Sana. Le régime syrien comme les médias d'Etat utilisent le terme «terroriste» pour désigner à la fois les rebelles et les djihadistes.

L'accord sur le départ des rebelles du quartier de Qaboun intervient après l'avancée des troupes du régime dans ce secteur. Cette semaine deux autres quartiers de la capitale, Barzé et Techrine, tenus par les opposants au président Bachar el-Assad ont été évacués.

L'OSDH a également fait état d'un accord conclu pour l'évacuation des insurgés. Toutefois leur destination finale n'est pas encore claire, a-t-il ajouté.

Or c'est sur cette question qu'achoppaient les négociations. Certains rebelles réclamaient de s'installer après leur évacuation dans la Ghouta orientale, fief insurgé à l'est de Damas, au lieu de se rendre dans la province d'Idleb (nord-ouest), comme cela a été le cas pour la quasi-totalité des insurgés et civils évacués d'autres zones.

Dernière poche

Samedi, les forces gouvernementales avaient avancé dans Qaboun, étendant leur contrôle sur 80% du quartier, selon l'Observatoire. Les rebelles disent tenir une dernière poche de résistance dans le quartier, pratiquement réduit en ruines après avoir été frappé par des centaines de bombardements aériens et de tirs d'artillerie pendant près de 80 jours.

L'armée syrienne a repris les raids mercredi, à l'issue d'un ultimatum d'un jour donné aux rebelles, pour déclencher leur reddition et leur évacuation vers les zones contrôlées par les insurgés dans le nord de la Syrie. La plupart des résidents de la zone, qui a accueilli au cours des six années du conflit des réfugiés venus d'autres régions syriennes, ont déjà fui.

«Le régime a menacé de détruire ce qui reste de Qaboun et n'acceptera rien d'autre qu'une solution militaire», a déclaré à Reuters Abdullah al Qabouni, membre du conseil local du quartier.

Tunnels interrompus

Vendredi, plus de 1200 civils et insurgés évacués des quartiers de Barzé et Techrine ont pris la direction de la province d'Idleb. Outre Barzé, Qaboun et Techrine, les rebelles sont présents dans trois autres quartiers de la capitale syrienne: Jobar, Tadamoun et Yarmouk.

Les avancées de l'armée syrienne, soutenue militairement par la Russie et l'Iran, ont été rendues possibles par l'interruption des tunnels des rebelles reliant Qaboun et Barzé, et les deux quartiers ont en outre été coupés de l'enclave insurgée de la Ghouta orientale. Cette dernière a été le théâtre d'âpres combats avec les soldats syriens ces derniers mois.

Les insurgés se sont vus contraints de signer des accords d'évacuation. L'ONU a dénoncé ces évacuations comme des «déplacements forcés», l'opposition syrienne les qualifiant de «crimes contre l'Humanité».

Plus de 320'000 personnes ont été tuées en Syrie depuis le début de la révolte anti-régime en 2011. (ats/nxp)