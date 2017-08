«Actions provocatrices» d'Israël dénoncées

Des représentants des pays musulmans ont dénoncé mardi les «actions provocatrices» d'Israël autour de l'esplanade des Mosquées à Jérusalem. Ils se sont exprimés lors d'une réunion organisée à Istanbul pour apporter leur soutien aux Palestiniens.

La réunion au niveau ministériel des 57 membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) s'est tenue alors qu'une vive tension continue de régner dans la vieille ville de Jérusalem, en dépit du retrait des détecteurs de métaux et de toutes les mesures de sécurité mises en place par Israël à la mi-juillet après une attaque meurtrière ayant coûté la vie à deux policiers israéliens.

Dans un communiqué diffusé à l'issue de la réunion, l'OCI a «fermement condamné les récentes actions provocatrices d'Israël, dont la fermeture de l'esplanade des Mosquées et l'interdiction faite aux Palestiniens, musulmans et chrétiens, de prier dans les lieux saints à Jérusalem».

Un sanctuaire «appartenant à l'islam»

L'organisation panislamique a affirmé que l'esplanade, également vénérée par les Juifs qui l'appellent Mont du Temple, était «un sanctuaire appartenant à l'islam». Elle a aussi rejeté toute mesure israélienne «susceptible de porter préjudice au droit palestinien d'une pleine souveraineté sur Jérusalem-est (occupée et annexée par Israël) en tant que capitale de l'Etat de Palestine».

A l'ouverture de la réunion, le chef de la diplomatie palestinienne Riyad al-Malki a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de toujours chercher à modifier le statu quo en place, selon lequel les musulmans ont le droit de prier sur l'esplanade de jour comme de nuit, tandis que les juifs peuvent s'y rendre à certaines heures, mais pas y organiser de prières.

«Netanyahu va essayer de nouveau d'imposer son statu quo et nous devons nous préparer pour le prochain round, qui pourrait arriver très bientôt et être très rude», a déclaré M. Malki. La levée de mesures israéliennes «est une petite victoire dans une longue bataille pour la liberté», a-t-il ajouté.

Des actes réclamés

Son homologue turc Mevlut Cavusoglu, dont le pays est le président en exercice de l'OCI, a pour sa part appelé les pays musulmans à soutenir les Palestiniens «avec des actes et non pas des paroles».

Il a réitéré l'appel lancé il y a quelques jours par le président turc Recep Tayyip Erdogan à tous les musulmans de visiter Jérusalem. «Nous devons agir pour protéger la mosquée Al-Aqsa et la Palestine», a-t-il ajouté.

De nombreuses manifestations avaient suivi l'installation par Israël de détecteurs de métaux et des heurts entre forces israéliennes et manifestants palestiniens ont coûté la vie à sept Palestiniens à Jérusalem-Est, en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza. Un Palestinien a également tué trois colons en Cisjordanie.

Confronté à de fortes pressions internationales, M. Netanyahu a finalement reculé, annonçant d'abord le retrait des détecteurs de métaux puis de toutes les nouvelles mesures de sécurité. (ats/nxp)