Affaire Fillon: une nouvelle mise en examen

L'homme d'affaires français a été mis en examen pour abus de biens sociaux dans le cadre de l'enquête sur de possibles emplois fictifs concernant Pénélope Fillon, la femme de François Fillon (Les Républicains), défait à la présidentielle. L'information émane du Journal du Dimanche (JDD).

«Convoqué discrètement vendredi, Marc Ladreit de Lacharrière a passé dix heures dans les locaux du pôle financier parisien. L'homme d'affaires est ressorti de son face à face avec les trois magistrats un peu après 19h00, mis en examen pour abus de biens sociaux», écrit le JDD.

L'hebdomadaire explique que «durant toute la journée, le propriétaire de la Revue Des Deux Mondes a tenté de convaincre que le travail de Pénélope Fillon avait été réel et fondé» mais «ses explications, à peu de chose près les mêmes que celles qu'il avait tenues devant les policiers dans le cadre de l'enquête préliminaire, n'ont pas fait changer d'avis les trois juges d'instruction».

Troisième personne en cause

Après un court délibéré, ils ont ordonné sa mise en examen sans toutefois l'assortir d'un contrôle judiciaire.

«Dans ce volet du dossier Fillon, Marc Ladreit de Lacharrière est la troisième personne mise en cause, puisque François Fillon l'a déjà été pour complicité d'abus de bien sociaux et son épouse pour recel», indique le JDD, avant de préciser qu'«à ce stade de l'enquête, les juges estiment que le travail de Pénélope Fillon à la Revue Des Deux Mondes, rémunéré 5000 euros bruts mensuels entre mai et décembre 2013, était un emploi de complaisance.»

«Pendant la campagne présidentielle», poursuit encore le JDD, «François Fillon a admis (...) que Marc Ladreit de Lacharrière, un ami de longue date, lui avait aussi octroyé un prêt personnel de 50'000 euros. Autant de sujets sur lesquels l'homme d'affaires à dû s'expliquer vendredi devant les juges.» (ats/nxp)