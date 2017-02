Alerte aux arnaques du coeur en Australie

L'amour sera peut-être dans l'air le 14 février mais les autorités australiennes demandent aux Australiens de se méfier particulièrement des arnaques du coeur le jour de la Saint-Valentin.

Les arnaques aux rencontres amoureuses coûtent aux victimes plus cher que toute autre forme d'escroquerie et les plus de 45 ans sont particulièrement vulnérables, a prévenu lundi la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC). Les fraudeurs se servent souvent des réseaux sociaux, en particulier de Facebook, pour contacter leurs victimes.

En 2016, 4100 Australiens ont pris contact avec le service d'alerte aux arnaques de l'ACCC pour signaler des escroqueries. Il en a coûté aux victimes plus de 25 millions de dollars australiens (18 millions d'euros).

De mal en pis

Les signalements concernant ce type d'arnaque ont augmenté de plus d'un tiers l'année dernière.

«Les escrocs du romantisme sont de plus en plus manipulateurs alors si vous allez sur internet en ce jour de la Saint-Valentin pour rechercher l'amour, il est absolument vital que vous sachiez reconnaître les signes d'alerte», dit Delia Rickard, vice-présidente de l'ACCC dans un communiqué.

«Les voleurs mettent sur pied des profils très crédibles, y compris en s'emparant de l'identité de véritables personnes de confiance. Si vous rencontrez quelqu'un qui a l'air trop beau pour être vrai, faites un peu de recherches pour voir si c'est du solide», ajoute Mme Rickard.

Son service conseille en particulier de se méfier de ceux qui parlent trop vite de sentiments, de ne jamais livrer ses coordonnées bancaires, de vérifier l'authenticité d'éventuelles photographies avec Google Image et de ne pas partager de photos intimes qui rendraient vulnérable au chantage. (AFP/nxp)