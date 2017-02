«Allez acheter les produits d'Ivanka», a lancé jeudi depuis la Maison Blanche une proche conseillère du président américain Donald Trump. Celui-ci avait lui-même critiqué la veille une enseigne ayant cessé de vendre la ligne de vêtements et d'accessoires de sa fille Ivanka. Ses propos risquent d'alimenter à nouveau les soupçons de conflits d'intérêts entre les affaires de la famille Trump et la Maison Blanche.

«Allez acheter les produits d'Ivanka. Je déteste faire les courses (mais) je vais aller en acheter aujourd'hui», a déclaré sur la chaîne Fox News Kellyane Conway depuis une salle où on aperçoit un sceau officiel de la Maison Blanche. «C'est juste une ligne magnifique. Je possède moi-même (des produits). Je vais faire de la publicité gratuite: allez tous en acheter aujourd'hui, vous pouvez en trouver en ligne!», a ajouté la responsable.

Le président Trump s'en était pris mercredi à l'enseigne Nordstrom pour avoir renoncé à vendre la ligne de vêtements et d'accessoires de sa fille Ivanka, alimentant encore le soupçon de mélange des genres entre politique, business et famille à la Maison Blanche. «Ma fille Ivanka a été traitée de manière si injuste par Nordstrom. C'est une personne incroyable qui me pousse toujours à faire le bon choix. Terrible!», avait écrit le président sur Twitter.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!