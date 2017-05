Ankara critique la décision de Berne

La Turquie critique la décision de la municipalité de Berne de ne pas poursuivre pénalement les organisateurs de la manifestation durant laquelle a été brandie une banderole controversée anti-Erdogan, fin mars à Berne. Elle se dit surprise et demande une sanction.

La décision des autorités bernoises, rendue publique lundi, va encourager les actes criminels similaires, a déclaré mardi le ministère turc des Affaires étrangères. Celui-ci demande de punir au plus vite les responsables.

La police bernoise a conclu qu'on ne pouvait attendre des organisateurs de cette manifestation, qui a rassemblé des milliers de personnes le 25 mars à Berne, d'intervenir contre cette banderole. Et de pointer le risque d'escalade.

La banderole montrait le président turc Recep Tayyip Erdogan visé par un pistolet, avec le slogan «Kill Erdogan with his own weapons» (Tuez Erdogan avec ses propres armes). Elle avait été introduite dans la manifestation par un groupe d'autonomistes de gauche.

Manifestation pacifique

Des associations kurdes, le PS et les Verts, notamment, avaient appelé à ce rassemblement «Pour la liberté, la paix et la démocratie en Turquie», qui s'était déroulé dans le calme. Les organisateurs ont rapidement pris leurs distances par rapport à la banderole.

Selon la municipalité de Berne, les organisateurs n'ont pas contrevenu au règlement sur les manifestations. L'enquête administrative est donc close.

De son côté, le Ministère public régional bernois a ouvert une procédure pénale pour appel public au crime ou à la violence qui vise les auteurs du calicot, la «Revolutionäre Jugendgruppe Bern».

Le jour suivant la manifestation, l'ambassadeur suisse en Turquie avait été convoqué au ministère des Affaires étrangères à Ankara. Le Ministère public à Istanbul a pour sa part ouvert une enquête pour offense au président. (ats/nxp)