Attaque à Hourghada: une touriste tchèque décède

La touriste tchèque blessée le 14 juillet dans l'attaque au couteau à Hourghada (est de l'Egypte) est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi dans un hôpital du Caire, portant à trois le nombre de victimes mortelles, a annoncé le ministère tchèque des Affaires étrangères.

La veille, le ministère avait déjà annoncé que la Tchèque de 36 ans se trouvait «en état de mort clinique» à la suite d'une défaillance multiviscérale.

«Les médecins égyptiens ont constaté dans la nuit de mercredi à jeudi que la patiente tchèque, qui était parmi les personnes attaquées par un assaillant à Hourghada, était décédée», a indiqué le ministère jeudi, dans un communiqué.

L'attaque sur une plage de cette station balnéaire au bord de la Mer Rouge avait déjà coûté la vie à deux ressortissantes allemandes.

Un fils de 16 ans

Identifiée comme Lenka C. par la presse de son pays, la touriste tchèque était en vacances à Hourghada, avec son compagnon et son fils de 16 ans. Elle a été attaquée alors qu'elle bronzait sur une chaise-longue, la veille de son retour prévu en République tchèque.

«Elle a reçu environ six coups de couteau, à la poitrine, à la gorge et au dos», a indiqué son frère, Ales C., cité jeudi par le quotidien pragois «Dnes».

Selon des sources judiciaire et sécuritaire égyptiennes, l'assaillant -arrêté juste après l'attaque- a «avoué avoir épousé les idées djihadistes». (ats/nxp)