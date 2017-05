Attentat dans un centre commercial

Au moins 42 personnes ont été blessées mardi dans deux explosions qui se sont produites dans un centre commercial de la province de Pattani dans le sud du pays, selon des sources militaires. Deux victimes sont dans un état critique. Les médias locaux évoquent eux un bilan plus lourd.

La première bombe aurait explosé dans une boutique, selon porte-parole de la police cité par l'afp. Alors que les visiteurs du centre couraient, paniqués, une deuxième bombe, plus forte, aurait explosé sur le parking. Elle provenait, selon les premiers éléments d'une voiture piégée.

Pattani est au coeur d'une région en proie aux troubles séparatistes depuis des décennies. Elle n'avait plus été visée par un attentat depuis août 2016.

Les attaques dans le sud de la Thaïlande, près de la frontière avec la Malaisie à majorité musulmane, se sont intensifiées ces derniers mois. Six militaires ont été tués le mois dernier dans une embuscade. L'insurrection dans les provinces de Yala, Pattani et Narathiwat a fait plus de 6500 morts depuis 2004, selon le groupe indépendant Deep South Watch

(ats/nxp)