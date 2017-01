Attentat meurtrier près de la frontière turque

Un attentat, attribué au groupe terroriste Etat islamique (EI), a visé samedi une ville syrienne frontalière avec la Turquie. L'attaque a fait au moins 48 morts et des dizaines de blessés graves, pour la plupart des civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Un camion d'essence a explosé sur un marché devant un tribunal islamique d'Azaz, dans la province d'Alep. Cette ville est une place forte de l'Armée syrienne libre (ASL), une alliance de rebelles modérés soutenue par la Turquie qui combat aux côtés de troupes turques contre l'EI dans la région frontalière.

Le bilan précédent faisait état de 43 morts. Parmi les victimes figurent cinq juges religieux appartenant aux différentes factions de la rébellion, et 14 combattants rebelles, a indiqué l'OSDH. L'identification est difficile, car certains corps sont entièrement calcinés, a précisé le directeur de l'OSDH Rami Abdel Rahmane.

Un médecin d'Azaz, cité par l'agence officielle turque Anatolie, a de son côté parlé d'au moins 60 morts et 50 blessés.

Ville déjà visée par l'EI

Selon l'agence turque Dogan, l'explosion a été entendue jusqu'à la ville de Kilis située en territoire turc de l'autre côté de la frontière. Anatolie ajoute que 23 blessés ont été transportés à Kilis pour y être soignés. L'un d'eux est décédé.

Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier à Azaz. La ville a déjà été la cible de plusieurs attaques et offensives des djihadistes de l'EI qui cherchent en vain à s'en emparer.

Osama al-Merhi, un avocat présent sur les lieux de l'explosion, a pointé l'EI. «Ce genre de crimes est uniquement commis par le groupe terroriste Daech», un acronyme en arabe de l'EI. «Ce sont eux qui visent les civils et les cadres qui construisent le pays.» L'agence de presse turque Dogan a elle aussi attribué l'explosion au groupe djihadiste, sans toutefois préciser ses sources.

Cet attentat intervient au neuvième jour d'un fragile cessez-le-feu en vigueur sur plusieurs fronts du pays en guerre, mais qui exclut les territoires contrôlés par les groupes djihadistes. Plus de 310'000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit syrien en mars 2011.

Rétablissement de l'eau à Damas

En dépit de cette trêve, les combats se poursuivaient samedi dans le secteur rebelle de Wadi Barada, près de Damas, après avoir coûté la vie au moins à sept soldats et deux civils dans la nuit, selon l'OSDH. C'est dans cette zone clé que se trouvent les principales sources d'approvisionnement en eau potable de la capitale.

En début de matinée, la télévision d'Etat syrienne a toutefois affirmé que des équipes de maintenance étaient arrivées à la périphérie de la zone située à quelque 15 km au nord-ouest de Damas et se «tenaient prêtes à entrer» pour commencer les travaux.

Selon une source proche du régime, un cessez-le-feu temporaire a été conclu par les Russes pour permettre les réparations. Mais le retour à la normale pour l'approvisionnement en eau de la capitale pourrait prendre des jours.

Discussions d'Astana compromises

Le régime soutient que Fateh al-Cham, l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda, est présent à Wadi Barada. Il accuse les rebelles de «contaminer au diesel» les réserves d'eau, ce que nient les insurgés. Ils affirment que les bombardements du régime ont détruit les infrastructures.

Au moins 5,5 millions de personnes ont vu leur approvisionnement en eau coupé ou réduit parce que les sources de Wadi Barada sont inutilisables en raison des combats ou d'actes de sabotage, ont dénoncé jeudi les Nations unies. L'ONU a qualifié les privations d'eau imposées aux civils de «crime de guerre».

Ces combats persistants compliquent la tenue de négociations, programmées en janvier à Astana, au Kazakhstan et parrainées par la Russie et l'Iran, alliés du régime, et la Turquie, soutien des insurgés. D'importants groupes rebelles ont déjà annoncé le gel de leur participation aux préparatifs d'Astana. Ils accusent le régime de violer le cessez-le-feu, le énième depuis le début du conflit en 2011. (ats/nxp)