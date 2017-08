Plus de 20 personnes ont été tuées et trente blessées dans un attentat-suicide contre une mosquée chiite de Hérat, principale ville de l'ouest de l'Afghanistan, proche de la frontière iranienne, ont rapporté des sources hospitalières à l'AFP.

BREAKING - AFGHANISTAN: Explosion in Shia mosque in western Afghan city of Herat kills at least 20 people. pic.twitter.com/TqF28pcbUb — Behind The News (@Behind__News) August 1, 2017

«Jusqu'à présent nous avons reçus plus de vingt corps et plus de trente blessés», a indiqué à l'AFP le porte-parole de l'établissement régional, Rafiq Shirzai, plus d'une heure après l'explosion.

???? Explosion dans une mosquée chiite de #Hérat, en #Afghanistan. Un premier bilan fait état d'au moins 15 morts. pic.twitter.com/MGNqBti2FY — deSperate (@TMBKA2_) August 1, 2017

(afp/nxp)