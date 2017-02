Au Turkménistan, les cinq recettes du président en or

Un score soviétique, sans doute par plus de 90% des voix. C’est ce qui attend dimanche Gourbangouly Berdymoukhamedov, président du Turkménistan, qui assurera donc sans problème sa réélection dans cette ex-république soviétique d’Asie centrale, l’un des pays les plus fermés au monde. Ses œuvres remarquées depuis son accession au pouvoir en 2007 ont consisté à entretenir le culte de sa personnalité, suivant la tradition de son prédécesseur, Saparmourat Niazov. Les cinq recettes de ce président très «durable».

1. Verrouillez votre mandat

A 60 ans, le président Berdymoukhamedov a sans doute encore une longue carrière politique devant lui. Elu à la présidence en 2007, réélu en 2012 avec 97% des suffrages, cette cuvée présidentielle 2017 pourrait bien ne pas être la dernière. En septembre 2016, le président, qui se fait appeler le «patron protecteur», a fait modifier la constitution pour octroyer deux ans de mandat supplémentaires à la fonction présidentielle et a fait supprimer la limite d’âge de 70 ans pour exercer. Un texte validé par le Conseil des anciens.

2. Couvrez votre peuple de bienveillance

Dans ce pays riche en hydrocarbures, le président Berdymoukhamedov tient une ligne simple: il promet au peuple le bonheur absolu, l’arrosant d’avantages, comme la quasi gratuité des services publics. Néanmoins, la chute des prix des hydrocarbures et la crise russe lui rendent la tâche un peu moins facile depuis trois ans. En 2015, la monnaie turkmène était dévaluée, pour perdre 20% de sa valeur.

3. Soignez vos soutiens

A l’instar de son prédécesseur, Gourbangouly Berdymoukhamedov n’est pas seulement «généreux» pour son peuple, il sait aussi se laisser choyer. Comme le relèvent maintes ONG, la corruption est une pratique institutionnalisée dans le pays, aucun contrat ne peut être obtenu sans le versement de pots-de-vin et l’entretien de liens étroits avec le pouvoir. L’ONG Transparency International place le Turkménistan au 154e rang des pays les plus corrompus sur 176 examinés.

Sans prétentions territoriales et grâce à son riche sous-sol, le pays est aussi laissé relativement sans pression extérieure, la Russie et les Etats-Unis profitant simplement de son ouverture aux investissements étrangers.

4. Entretenez votre image

Certes, le culte de la personnalité de Berdymoukhamedov n’égale pas celui de Saparmourat Niazov, le dictateur nommé «à vie» après la chute de l’URSS, mort en 2006. Niazov avait fait imprimer des billets de banque à son effigie, proclamé jour de son anniversaire (le 19 février) fête nationale et même fait changer les noms des mois du calendrier dans un élan nationaliste. Mais Gourbangouly Berdymoukhamedov ne déçoit pas non plus. Depuis mai 2015, une statue en bronze du président fièrement assis sur un cheval trône au cœur d’Achgabat, la capitale turkmène. Haute de 21 mètres, couverte de feuilles d’or, elle a remplacé celle en or de son prédécesseur, reléguée dans les faubourgs de la ville.

La nouvelle œuvre a été érigée «à la demande des simples gens», avait dit à l’époque la présidente du parlement. Le président sait d’ailleurs se mettre à leur hauteur… On l’a récemment vu se faire filmer la guitare à la main devant des employés d’une usine électrique, entretenir sa forme dans un fitness ou jouer au DJ à la télévision nationale.

5. Etouffez l’opposition, mais pas trop

En marge de ces images folkloriques, d’autres méthodes garantissent la longévité du président. Elles consistent à censurer toute voix critique, et en particulier les médias. L’organisation Reporters sans frontières (RSF) qualifie le Turkménistan de «trou noir de l’information de la planète», plaçant le pays au 178e rang mondial pour la liberté de la presse. Les journalistes indépendants risquent prison et torture, les antennes paraboliques sont systématiquement démontées, pour éviter que la population ne capte des chaînes de télévision étrangères, selon RSF.

Bien que pour la première fois des candidats d’autres partis que celui au pouvoir participent à l’élection présidentielle de dimanche, le scrutin est qualifié de mascarade par les organisations de défense des droits humains. Les activistes locaux qui s’aventurent à critiquer le pouvoir ou revendiquer des espaces de liberté s’exposent à la répression, relève Human Rights Watch.

En mai 2016, l’Union européenne avait repoussé la signature d’un accord de coopération avec le gouvernement turkmène en raison précisément de manquements en matière de droits humains. En octobre, le président graciait 1500 prisonniers politiques, officiellement à l’occasion du 25e anniversaire de l’indépendance.

(24 heures)