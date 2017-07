Au moins 15 morts dans une explosion à Lahore

«Nous avons 15 morts confirmés et 20 blessés», a déclaré Jam Sajjad Hussain, porte-parole des services de secours. Le ministre de l'Intérieur Chaudhry Nisar Ali Khan a pour sa part fait état d'un bilan de 14 morts, précisant qu'il pourrait augmenter.

La plupart des victimes sont des policiers et des passants, a-t-il ajouté. «On ignore pour le moment s'il s'agit d'un acte de terrorisme ou d'une explosion accidentelle», a-t-il dit lors d'un point de presse.

Lahore a souvent été le théâtre d'attaques insurgées dans le passé, mais elles se sont raréfiées ces dernières années.

Les explosions de citernes de gaz, utilisées par les Pakistanais pour faire la cuisine et par certains véhicules, sont elles aussi fréquentes.

Lahore, forte d'environ 6 millions d'habitants, est la capitale de la province du Pendjab, la plus riche et la plus peuplée du Pakistan.

(ats/nxp)