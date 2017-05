Au moins 18 morts dans un accident de la route

Un accident entre un minibus et un camion remorque s'est produit vendredi au Burkina Faso sur la route nationale 5 reliant la capitale Ouagadougou à Pô, située à 185 kilomètres au sud. Au moins 18 personnes ont perdu la vie.

«18 personnes ont péri dans l'accident et 4 blessés conduits au centre médical de Pô», a indiqué à l'AFP le procureur du Burkina Faso près du tribunal de grande instance de Manga Bouma Ido, joint depuis Ouagadougou.

L'accident s'est produit «peu après 5h, à 22 kilomètres de Pô», a-t-il expliqué. Le minibus de transport en commun, prévu pour 18 passagers, en partance pour Ouagadougou, est entré en «collision frontale» avec un «véhicule-remorque qui convoyait des animaux vers le Ghana» voisin.

«Une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident et situer les responsabilités a été ouverte», a précisé le procureur Ido. Les victimes décédées devront être inhumées sur place, selon les usages en cours dans la région, a-t-il indiqué.

Accidents fréquents

Fréquents au Burkina Faso, les accidents mortels de la route sont souvent dus aux erreurs humaines, mais aussi au mauvais état des routes et des véhicules. En novembre 2008, une collision entre un autocar et un camion à Boromo (ouest) avait fait 72 morts, dont de nombreux passagers ivoiriens, sur la route nationale reliant Ouagadougou à Bobo-Dioulasso, deuxième ville et capitale économique du pays. (ats/nxp)