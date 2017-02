Au moins 4 morts dans un crash en Californie

L'appareil, un Cessna 310, s'est écrasé «dans des circonstances pour le moment inconnues», à environ un kilomètre de l'aéroport municipal de Riverside, à l'est de Los Angeles, a indiqué à l'AFP Ian Gregor, porte-parole de l'Administration fédérale de l'aviation.

Video shot by neighbor shows home engulfed in flames after deadly small plane crash into California neighborhood. https://t.co/CdQFMGu0dd pic.twitter.com/jZCXRRTOb8

Le responsable des pompiers de la ville, Michael Moore, a indiqué à la presse que cinq personnes se trouvaient à bord de l'avion. Ce dernier s'est brisé au moment où il a touché les deux maisons dans lesquelles se trouvaient des habitants, selon les autorités. Une survivante, une jeune adolescente, a été éjectée de l'appareil. Elle souffre de légères blessures.

#BREAKING: Here is some more photos of the plane crash in Riverside, California. (Photos by @babyzucchini) pic.twitter.com/5jywriLMqD