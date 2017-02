Australie: un requin dévore une chienne

Un requin a dévoré une chienne qui pourchassait le bâton lancé par son maître sur une plage de Sydney et les autorités ont demandé aux baigneurs d'éviter d'aller dans l'eau. L'American Staffordshire terrier nageait dans les eaux de Bonna Point Reserve dans le sud de Sydney lorsqu'elle a été happée dimanche soir par un squale.

«On lançait le bâton dans l'eau. La marée était vraiment basse, il y avait une pente (où l'eau devenait plus profonde)», a expliqué son propriétaire au Sydney Morning Herald, se présentant sous son simple prénom, Nigel. «Ca a été très rapide. Il l'a prise et l'a emmenée sous l'eau». Molly se trouvait alors à cinq mètres du rivage et n'a plus été revue.

«Le requin faisait environ 3,5 mètres de long, il est largement capable de s'emparer d'un humain», a poursuivi Nigel.

Les autorités locales ont confirmé l'incident. «Les sauveteurs en mer sont sur la plage et conseillent aux nageurs et aux propriétaires d'animaux de compagnie de rester à l'écart de l'eau. Ils ont mis en place des panneaux pour avertir les gens», a dit le Conseil de Sutherland Shire mardi dans un communiqué.

Les spécialistes expliquent que les attaques de requins sont de plus en plus nombreuses à cause de la popularité croissante des sports nautiques. Les attaques mortelles contre des êtres humains restent cependant rares. (AFP/nxp)