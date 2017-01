Bachar el-Assad se dit «prêt à tout négocier». Mais avec qui?

«Nous sommes prêts à tout négocier: la fin du conflit, le futur de la Syrie… Tout est ouvert. Mais on ne sait pas encore qui représentera l’autre partie. Est-ce que ce sera la «vraie» opposition syrienne? C’est-à-dire l’opposition locale, pas l’opposition saoudienne, française ou britannique… Cela doit être une opposition syrienne pour discuter des problèmes syriens!»

Un Bachar el-Assad plein d’assurance a accordé dimanche, dans son palais présidentiel à Damas, une interview aux radios RTL, LCP et France Info. Diffusé ce lundi, l’entretien intervient à l’heure où la trêve du 30 décembre (négociée par la Russie et la Turquie) semble voler en éclats. Quant aux pourparlers de paix prévus à la fin du mois de janvier à Astana, au Kazakhstan, ils paraissent pour le moins compromis.

Sur le chemin de la victoire

Pour le président syrien, la reprise totale d’Alep, proclamée le 22 décembre, «est un moment critique dans cette guerre». «Nous sommes sur le chemin de la victoire», qui sera acquise «quand nous aurons éliminé tous les terroristes». Il s’agit «de libérer chaque centimètre carré du territoire syrien». Libérer de qui exactement? «Qu’ils s’appellent Etat islamique, Front al-Nosra (ndlr: l’ex-branche d’Al-Qaida renommée Fateh al-Cham), qu’ils se disent modérés ou Casques blancs… Du point de vue national, nous n’avons pas de priorité», déclare Bachar el-Assad aux journalistes. Autant dire qu’à ses yeux, tout insurgé est un terroriste.

En tout cas, après avoir fait pilonner le bastion rebelle d’Alep-Est au prétexte que s’y trouvaient des combattants de Fateh al-Cham, le régime tente à présent de reprendre, depuis deux semaines, le contrôle de la vallée de Wadi Barada, au nord-ouest de Damas, d’où provient l’essentiel de l’eau potable de la capitale. Bachar el-Assad affirme que ce secteur est tenu par Fateh al-Cham et que ce dernier est responsable des pénuries d’eau qui affectent 5 millions de personnes selon l’ONU. Or, ce groupe djihadiste, tout comme l’Etat islamique, n’est pas concerné par la trêve.

Pourparlers suspendus?

Les affirmations du régime sont démenties du côté rebelle, où l’on dénonce les violations de la trêve non seulement à Wadi Barada mais aussi à Deraa, Idleb ou encore dans la région proche d’Alep. Les insurgés de l’Armée syrienne libre (ASL) ont suspendu toute discussion sur leur participation à de futurs pourparlers de paix et un membre du Haut-Comité des négociations (HCN) de l’opposition, Riad Nassan Agha, assure que personne n’a même encore été invité à Astana. D’ailleurs, aucune date n’a été fixée pour le début des discussions parrainées par la Russie, l’Iran et la Turquie.

Tandis qu’il se déclare disposé à tout négocier, le maître de Damas semble surtout se débarrasser des interlocuteurs potentiels. Par ailleurs, dans l’interview de dimanche, Bachar el-Assad a précisé que le statut du président «est lié à la Constitution» et que toute modification envisagée devra forcément faire l’objet d’un référendum. Le voilà donc en défenseur de la démocratie, lui qui a hérité le pouvoir de son père.

(24 heures)