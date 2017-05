Banderole géante contre le FN sur la tour Eiffel

Des militants de Greenpeace ont déployé vendredi sur la tour Eiffel une banderole contre le Front national, proclamant «Liberté Egalité Fraternité», a constaté l'AFP. Pour l'ONG, «il est plus qu'urgent de défendre ces valeurs, particulièrement menacées par le FN».

Liberté, Égalité, Fraternité.

Ne laissons pas le Front National mettre en danger nos valeurs. #Resist pic.twitter.com/yoZrT6ucod — Greenpeace France (@greenpeacefr) May 5, 2017

Appel à la résistance

Cette action menée à deux jours du deuxième tour de la présidentielle vise à «mettre en garde contre le projet de Marine le Pen et ce qu'il représente comme risques pour les associations et au-delà», a déclaré à la presse Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France.

.@greenpeacefr vient de déployer une banderole anti FN sur la Tour Eiffel ! #MorningDeDifool pic.twitter.com/TJSKoH9S1d — Skyrock FM (@SkyrockFM) May 5, 2017

Selon l'organisation, douze militants sont parvenus à fixer cette banderole de 30 mètres sur 10 entre deux piliers de la tour, sous le premier étage de la tour Eiffel. Outre la devise de la République, la banderole porte le nom de l'organisation environnementale et la mention #resist, en lettres noires sur fond jaune.

Pour M. Julliard, défendre ces valeurs est «indispensable pour mener à bien notre combat environnemental». «Greeenpeace s'inquiète de ces temps de résurgence des nationalismes, en Turquie, en Hongrie et des risques de restriction de la liberté d'association. C'est dans notre mission de nous y opposer», a-t-il ajouté. «Un monde écologique, en paix, passe par (la nécessité de) s'opposer à tout ça».

«Nous lançons un cri d»alarme : nous refusons que le FN s«accapare et dévoie les valeurs universelles de la devise française en les enfermant derrière des frontières et en refusant qu»elles s«appliquent à toutes et tous», ajoute l'organisation dans un communiqué. (ats/nxp)