«Bataille des toilettes»: Trump fait marche arrière

L'administration du président américain Donald Trump a annoncé mercredi qu'elle mettait fin à un dispositif fédéral pour mieux protéger les droits des étudiants transgenres.

Les ministères de la Justice et de l'Education, dirigés tous deux par des conservateurs chrétiens, ont publié mercredi soir un bref communiqué indiquant qu'ils «retiraient les recommandations faites au titre de l'article IX (anti-discrimination, ndlr) en 2015 et 2016», sur l'accès à des installations non mixtes, comme des vestiaires ou des toilettes par exemple.

Il revient donc de nouveau aux Etats fédérés et aux districts scolaires de trancher dans ce qui avait été surnommé «la guerre des toilettes». Elle avait été déclenchée par le gouverneur de Caroline du Nord d'alors, Pat McCrory, qui imposait notamment l'utilisation des toilettes publiques en fonction de l'identité sexuelle et non de l'identité de genre.

Disposition jugée discriminatoire

La promulgation de cette disposition jugée discriminatoire a immédiatement déclenché un mouvement de protestation, incarné par des artistes mais aussi de nombreuses multinationales.

Le président Barack Obama avait pris le parti de mettre en oeuvre des mesures fédérales au titre de l'article IX permettant aux écoliers et étudiants de se rendre dans les toilettes et les vestiaires du genre avec lequel ils s'identifient et non pas celui qui est sur leur acte de naissance. En retour, toute la droite chrétienne s'était insurgée craignant une multiplication des agressions dans les toilettes des femmes.

Le président Donald Trump avait clairement indiqué qu'il souhaitait laisser les Etats fédérés trancher, donnant ainsi l'avantage aux conservateurs, majoritaires dans bon nombre d'entre eux. (AFP/nxp)