Bayrou estime que Fillon doit se retirer

François Fillon doit renoncer à se présenter à l'élection présidentielle après les révélations sur des soupçons d'emplois fictifs dont aurait bénéficié sa femme, a déclaré dimanche François Bayrou. Le maire de Pau n'a par ailleurs toujours pas annoncé sa décision sur une nouvelle candidature éventuelle à la présidentielle.

«Les Français pensent, et je pense comme eux, qu'il n'a pas d'autre solution que celle-là pour retrouver un débat qui soit à la hauteur», a déclaré le président du Modem lors de l'émission Le Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. Au-delà des «arguments de droit», sur lesquels la justice devra se prononcer, «il y a une chose que tous les Français savent : il y a eu atteinte à la décence».

«On ne peut pas se présenter avec un programme qui demande des sacrifices à tout le monde, notamment à ceux en bas de la pyramide (...), et on réserve les privilèges à ceux qui au contraire sont dans des situations protégées et de pouvoir», a encore déclaré François Bayrou. Pour lui, cela rend «impossible une candidature, une campagne et, de cela la droite, Les Républicains (LR) vont devoir tenir compte et trouver une réponse».

Le maire de Pau a déclaré qu'il soutiendrait Alain Juppé, qu'il appuyait déjà lors de la primaire de la droite, si LR le désignait pour remplacer François Fillon. (ats/nxp)