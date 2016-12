Choeurs de l'Armée Rouge touchés par le crash

L'avion militaire russe qui s'est abîmé dimanche en mer Noire transportait plus de 60 membres des choeurs de l'Armée Rouge et leur directeur. Ils allaient célébrer le Nouvel An avec les troupes en Syrie, selon le ministère de la Défense.

La liste des 92 passagers comprend 64 membres de l'Ensemble Alexandrov, connu lors de ses tournées à l'étranger sous le nom de choeurs de l'Armée Rouge. Elle comprend aussi huit militaires dont le directeur de l'Ensemble Valéri Khakhilov, huit membres d'équipage, neuf journalistes, deux hauts fonctionnaires civils et la responsable d'une organisation caritative très connue en Russie, Elizavéta Glinka.

Sur les lieux de l'accident, les équipes de secours ont retrouvé un premier corps à six kilomètres du littoral de Sotchi, a indiqué à le porte-parole du ministère, Igor Konashenkov.

Enquête ouverte

Une enquête criminelle a été ouverte pour déterminer si des manquements aux règles de sécurité aérienne sont à l'origine de l'accident, a indiqué la commission d'enquête russe. Les enquêteurs interrogent actuellement le personnel technique chargé de préparer le décollage de l'appareil, a-t-on précisé de même source.

Plusieurs Tupolev-154 ont eu des accidents par le passé. En avril 2010, un appareil de ce type transportant 96 personnes dont le président Lech Kaczynski et de hauts responsables polonais s'était écrasé en tentant d'atterrir près de Smolensk (ouest de la Russie), et tous ses occupants avaient été tués.

Tupolev Tu-154 tipi Rus yolcu uça?? 22 ve 25 Kas?m olmak üzere son bir haftada iki kez Laskiye-Ankara uçu?u yapm??. Uçakta kimler var acaba? pic.twitter.com/NB94n1vf0w — Can Hasasu (@can_hasasu) 25 novembre 2016

(ats/nxp)