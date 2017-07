Clinton va publier ses mémoires de candidate

La démocrate Hillary Clinton va publier le 12 septembre les mémoires de sa défaite à l'élection présidentielle des Etats-Unis, a annoncé jeudi son éditeur. Le livre s'intitulera «Ce qui est arrivé».

Revenant sur son échec, Hillary Clinton évoquera le sexisme subi en tant que première femme candidate d'un grand parti américain, mais aussi «une attaque sans précédent sur notre démocratie par un adversaire étranger», selon les documents publiés par la maison d'édition Simon and Schuster.

Des milliers de courriels internes du parti démocrate ont été piratés et publiés en ligne l'année dernière. Les agences du renseignement américain ont conclu à l'implication d'agences russes dans le vol de ces correspondances, en vue d'affaiblir la candidature d'Hillary Clinton.

«Sans filet»

Le président russe Vladimir Poutine a démenti toute ingérence et Donald Trump s'est montré sceptique quant à ces conclusions, niant pour sa part toute collusion de ses équipes avec la Russie.

«Ecrire 'Ce qui est arrivé' était difficile, tout comme ce dont nous sommes témoins chaque jour. À mesure que nous avançons et que nous répliquons, j'espère que cela pourra aider», a déclaré Hillary Clinton sur son compte Twitter.

