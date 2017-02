Collaboration avec l'extrême-droite exclue

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a encore écarté dimanche, à un mois d'élections législatives, toute collaboration avec Geert Wilders après que le député d'extrême droite a déclaré ne pas pouvoir être ignoré s'il remportait le scrutin.

«Zéro pourcent, Geert. ZERO pourcent. Cela. N'arrivera. Pas.», a affirmé Mark Rutte sur un compte Twitter resté silencieux pendant près de six ans. Alors que les Pays-Bas lanceront le 15 mars une série d'élections cruciales en Europe, avec des scrutins en France et en Allemagne, le Premier ministre néerlandais a promis mi-janvier de ne pas former de coalition avec le Parti pour la Liberté (PVV) de Geert Wilders, en tête des sondages.

Nul procent, Geert. NUL procent.



Het.

Gaat.

Niet.

Gebeuren. pic.twitter.com/ZC6Xb5peTu — Mark Rutte (@markrutte) 12 février 2017

Lors d'une émission télévisée, le député a affirmé qu'il ne croyait pas ce que disait le Premier ministre. «Vous ne pouvez pas ignorer 2,5 millions d'électeurs... après des élections démocratiques», a ajouté l'homme politique à la chevelure peroxydée. Certains experts jugent possible la formation d'une future coalition à cinq partis, dont le VVD du Premier ministre (Parti populaire libéral et démocrate), et sans le PVV. Cela conduira à «une assemblée politique instable... qui s'effondrera en moins d'un an», a prédit le député d'extrême droite.

Dans un contexte de crise migratoire persistante et de rejet de l'Union européenne, Geert Wilders et son programme anti-islam, anti-immigration et anti-système sont en tête de tous les sondages de ces derniers mois.

D'après l'enquête hebdomadaire de référence de l'institut Maurice de Hond, si les élections se déroulaient cette semaine, le PVV obtiendrait 30 sièges sur les 150 que compte la chambre basse du Parlement, et le VVD 24. (AFP/nxp)