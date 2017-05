Collision entre un sous-marin et un cargo

L'incident s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi dans le golfe de Squillace, au large de la Calabre (sud), alors que le sous-marin Scirè était en cours de transfert en vue d'un exercice.

Le choc n'a pas fait de blessé et le cargo a pu reprendre sa route normalement, a assuré la marine dans un communiqué. Le sous-marin est cependant resté émergé et faisait désormais route vers sa base. La marine a ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet incident.

Le Scirè est un sous-marin de la classe U212 de 55 mètres de long, entré en service en 2007 et baptisé du nom d'un sous-marin italien coulé en août 1942 dans la baie de Haifa, où son épave est devenue un site populaire de plongée sous-marine. (afp/nxp)