Comment le suspect a échappé à la police

Comment le suspect numéro 1 a-t-il pu passer à travers les mailles du filet alors qu’il avait l’intention de perpétrer un attentat? Même les enquêteurs confiaient leur étonnement à la presse hier après la publication de l’avis de recherche émis contre A. A., un Tunisien de 24 ans soupçonné d’avoir commis ce massacre sur le marché de Noël qui a fait 12 morts et près de 50 blessés. Cet homme était connu des services de police depuis plusieurs mois et il était soupçonné de préparer un attentat, a reconnu Ralf Jäger, le ministre de l’Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Il était fiché par le centre de lutte antiterroriste comme «personne menaçante», c’est-à-dire capable de passer à l’acte.

Le Tunisien était également proche du réseau de recrutement islamiste démantelé en novembre dont Abu Walaa, surnommé «le prédicateur sans visage», était considéré comme numéro 1 de Daech en Allemagne. La police allemande a néanmoins perdu sa trace en décembre malgré une surveillance téléphonique. Pourquoi n’a-t-il pas été mieux surveillé s’il était considéré comme menaçant pour la sécurité? Pour les syndicats de police, le manque de personnel est un gros handicap pour l’observation de plusieurs centaines de personnes qui menacent la sécurité du pays.

Surveillé de mars à septembre par la justice berlinoise, il préparait un braquage pour se procurer des armes automatiques et «sans doute pour commettre un attentat avec l’aide de complices», a déclaré hier le procureur général, qui a offert 100 000 euros de récompense pour toute information permettant son arrestation.

Arrivé clandestinement en Italie en 2012, il a déposé une demande d’asile en Allemagne en juillet 2015 qui lui a été refusée en juin 2016. Officiellement, il était domicilié dans un centre de réfugiés d’Emmerich am Rhein dans la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. L’homme a été «extrêmement mobile», selon Ralf Jäger, car il a changé souvent de domicile et huit fois d’identités. On retrouve sa trace dans la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie mais aussi à Freiburg et à Berlin.

Par ailleurs le suspect était en possession d’une autorisation de séjour provisoire qui lui permettait de rester en Allemagne légalement jusqu’à son avis d’expulsion. C’est ce document qui a été retrouvé sous le siège du conducteur du poids lourd avec son portefeuille. Son expulsion avait été bloquée par les autorités tunisiennes, qui ont contesté sa nationalité. Hasard du calendrier ou peur des critiques, la Tunisie a confirmé hier qu’il était tunisien… deux jours après l’attentat. «Nous avons reçu des papiers mercredi», a lâché Ralf Jäger sans vouloir «faire de commentaires». Enfin, le rôle du chauffeur polonais reste très mystérieux. A-t-il essayé d’empêcher un carnage en s’emparant du volant par la force au dernier moment? Les traces laissées dans la cabine du chauffeur seront donc déterminantes pour l’enquête.

