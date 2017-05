Corée du Nord: la CIA forme une unité spéciale

La CIA a annoncé mercredi avoir mis en place une unité spéciale dédiée à l'évaluation de la menace nucléaire émanant de la Corée du Nord. C'est la première mission de l'agence de renseignement focalisée sur un seul pays, qui réunit les ressources de plusieurs unités et analyse les informations sur les programmes nucléaire et balistique de Pyongyang, dont les capacités pourraient menacer les Etats-Unis.

La création de cette unité spéciale intervient alors que la Corée du Nord pourrait procéder prochainement à un sixième essai nucléaire, ce qui ne ferait qu'accroître encore les tensions dans l'est de l'Asie.

Une frappe préventive pas exclue

Les Etats-Unis n'ont pas exclu de mener une frappe préventive pour empêcher Pyongyang de développer un missile nucléaire. «Les menaces auxquelles notre pays doit faire face évoluent, la CIA doit donc également évoluer pour y répondre», a expliqué Jonathan Liu, porte-parole de l'agence d'espionnage américaine.

En 2015 la CIA avait créé 10 grands pôles dans un effort de modernisation, pour tenter de réunir des agents de différents services (analyses, opérations, cyber...) qui, auparavant, ne coopéraient pas forcément de manière rapprochée.

«Créer un centre de mission sur la Corée nous permet d'intégrer et de diriger les efforts de la CIA plus efficacement contre les menaces sérieuses qui émanent de la Corée du Nord à l'encontre des Etats-Unis et de leurs alliés», a souligné le directeur de la CIA, Mike Pompeo, dans un communiqué. (afp/nxp)