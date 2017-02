Course contre la montre pour réparer un barrage

Près de 200'000 personnes restaient lundi sous ordre d'évacuation en Californie sans savoir quand elles pourraient rentrer chez elles tandis qu'une course contre la montre est lancée pour réparer le plus haut barrage des Etats-Unis, endommagé.

Le réservoir du barrage d'Oroville, situé à 120 km au nord de Sacramento, la capitale de Californie, est plein à ras bord après des semaines de fortes pluies.

Si le niveau du Lac d'Oroville a baissé ces dernières heures, faisant diminuer les risques immédiats d'inondations «catastrophiques» évoqués par les autorités, celles-ci s'inquiétaient des prochaines pluies attendues qui pourraient de nouveau remplir dangereusement le lac et mettre le barrage, dont les déversoirs d'urgence sont endommagés, sous forte pression.

«L'ordre d'évacuation reste en vigueur. Je reconnais que c'est déplacer beaucoup de gens, et beaucoup de difficultés pour notre communauté», a commenté le shérif du comté de Butte Kory Honea lors d'une conférence de presse lundi, sans donner une idée de quand il pourrait être levé.

Le barrage de 235 mètres de haut n'est pas lui-même en danger, selon le département des ressources en eau de Californie, mais les inquiétudes concernent le déversoir auxiliaire d'urgence en raison de l'érosion du haut d'un mur bétonné qui a commencé samedi à laisser échapper de l'eau. Les autorités évaluent aussi la solidité du déversoir principal, également endommagé.

Prison évacuée

Un ordre d'évacuation d'urgence a été lancé dimanche concernant 188'000 personnes, et beaucoup ont passé la nuit dans des abris d'urgence improvisés dans les gymnases, des églises ou des bases militaires.

#BREAKING UPDATE: Freeway jammed with cars as people evacuate area where Oroville Dam may collapse. https://t.co/OAtMcvek6u pic.twitter.com/eSS5mBgmkX — NBC Bay Area (@nbcbayarea) 13 février 2017

578 détenus de la prison du comté de Butte ont également dû être déplacés, entraînant une opération délicate sous haute sécurité.

Dans un message posté sur Facebook ordonnant l'«évacuation immédiate» des zones les plus basses de la ville d'Oroville (environ 20'000 habitants) ainsi que des zones situées en aval, le bureau du shérif du comté de Butte, où est situé le barrage, avait averti qu'«une situation dangereuse se développe autour du déversoir auxiliaire du barrage d'Oroville». «Un effondrement de la structure du déversoir auxiliaire résulterait dans un lâcher incontrôlé d'eau depuis le lac d'Oroville», ajoute-t-il en soulignant qu'il ne s'agissait «pas d'un exercice».

Plus au sud, le comté de Yuba a également ordonné l'évacuation de ses résidents. «Oui, une évacuation a été demandée», a annoncé sur Facebook le bureau des services d'urgence du comté de Yuba mettant en garde contre un effondrement du réservoir auxiliaire.«N'empruntez que des routes vers l'est, le sud ou l'ouest. NE VOYAGEZ PAS EN DIRECTION DU NORD VERS OROVILLE!!!!», enjoint le message.

Etat d'urgence

Jerry Brown, gouverneur de Californie, à l'ouest des Etats-Unis, a décrété dimanche l'état d'urgence afin de pouvoir mobiliser toutes les ressources gouvernementales de l'Etat, et le Pentagone a prévenu que des militaires pourraient être déployés si besoin. «Nous sommes prêts à déployer (...) l'armée fédérale, vite si besoin», et 23'000 militaires de la garde nationale en Californie sont en alerte, a déclaré un porte-parole du Pentagone. C'est la plus forte mobilisation de la Garde nationale en Californie depuis les émeutes de Los Angeles en 1992 après le verdict dans l'affaire Rodney King.

Les autorités laissent échapper de l'eau au rythme de 3000 m3 par seconde et veulent que le niveau du Lac d'Oroville diminue de 15 mètres avant les prochaines pluies, ont-elles indiqué lors de la conférence de presse lundi.

Des images télévisées montraient des torrents d'eau grondante s'écoulant dans une gorge vers un réservoir secondaire, également plein, avant d'aller dans la rivière Feather qui traverse Oroville. Les déversoirs d'urgence étaient aussi renforcés à la hâte par des sacs de pierres posés à l'aide de grues et hélicoptères, d'après des images télévisées.

Court répit

Les autorités disposent de deux à trois jours de répit avant un retour de la pluie qui fera remonter le niveau de l'eau.

«Nous avons une tempête de pluie qui arrive jeudi et vendredi mais (elle) semble plus faible que celle des derniers jours, puis encore plusieurs tempêtes prévues» samedi et en début de semaine prochaine, a signalé Bill Croyle, commandant par intérim du DWR de Californie, lors de la conférence de presse.

Le problème est que les prochaines pluies prévues «ne vont pas donner (aux autorités) la pause dont ils ont besoin» pour réparer les problèmes des déversoirs du barrage, précise Alan Hayes, porte-parole de l'autorité fédérale de l'atmosphère et de l'océan (NOAA), interrogé par l'AFP.

Avertissements

Plusieurs médias américains soulignent que trois associations de défense de l'environnement, The Friends of the River, the Sierra Club et le South Yuba Citizen League, avaient déposé une motion fédérale il y a douze ans affirmant que le barrage d'Oroville, en service depuis 1968, n'était pas aux normes de sécurité.

Ron Stork, de Friends of the River, a déclaré à CNN que son organisation a «pressé les autorités fédérales et californiennes de renforcer les déversoirs» en les bétonnant: «notre argument était que sans un déversoir adéquat, la colline» où il se trouve «risque de s'éroder et d'entraîner des inondations catastrophiques». Le DWR n'a pas répondu aux demandes de commentaires de l'AFP. (ats/nxp)