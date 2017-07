Dangereux, les requins en Méditerranée?

Depuis quelques années, les apparitions de requins en Méditerranée se multiplient. En 2014, six plages près de Barcelone avaient été fermées durant trois jours en raison de la présence de squales dans le secteur. Autre exemple, la même année, des vacanciers avaient filmé un requin bleu près des côtes corses. Depuis le début de l'été 2017, plusieurs squales ont été aperçus près de Montpellier et sur la Costa Brava.

«Une cinquantaine d'espèces»

La mer Méditerranée a toujours compté des requins, une cinquantaine d'espèces selon les spécialistes. Les plus communs, le requin bleu et le pèlerin, sont inoffensifs, bien que le requin bleu puisse attaquer s'il se sent agressé. Le seul squale dangereux en Méditerranée est le grand requin blanc, très rarement observé le long des côtes.

(nxp)