Dépasserons-nous vraiment 90 ans d’espérance de vie?

Quelle sera l’espérance de vie de votre nouveau-né? Le petit Noah et la mignonne Mia ont-ils des chances de devenir centenaires? Peu importe le mode de calcul, le résultat de toutes les projections ne cesse d’augmenter depuis des décennies dans les pays industrialisés. Or, la barre des 90 ans pourrait bientôt être franchie. Cela devrait arriver d’ici 2030 en Corée du Sud, selon l’étude réalisée par l’Imperial College de Londres avec l’Organisation mondiale de la santé, basée à Genève. En moyenne, les fillettes qui naîtront à cette date-là auront toutes les chances de devenir nonagénaires, si l’on en croit cette vaste enquête internationale publiée ce mercredi dans la prestigieuse revue médicale The Lancet.

Pour être plus précis, on estime à 90% la probabilité que les Sud-Coréennes nées en 2030 vivent en moyenne plus de 86,7 ans. Et à 57% les chances qu’elles dépassent carrément 90 ans. Quant à leurs compatriotes masculins, ils pourraient vivre plus de 80 ans (avec une probabilité de 95%) et même dépasser en moyenne les 85 ans (mais les chances ne sont que de 27%).

Les Suisses champions

Sur le Vieux-Continent, les champions de la longévité sont la France et la Suisse. Ainsi, les femmes qui naîtront en 2030 dans l’Hexagone pourraient espérer vivre jusqu’à 88,6 ans et les hommes nés en terre helvétique jusqu’à 84 ans. Quant aux Etats-Unis, ils se trouvent en queue de classement des 35 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Dans la première puissance mondiale, d’ici treize ans, l’espérance de vie ne sera «que» de 79,5 ans pour hommes et 83,3 ans pour les femmes. C’est-à-dire à peu près comme au Mexique ou en Croatie.

En cause: l’épidémie d’obésité, le taux élevé de mortalité infantile et maternelle, le nombre d’homicides ou encore l’absence d’un système de soins universel, à en croire les auteurs de l’étude. A l’inverse, en Corée du Sud, pays relativement égalitaire, l’éducation et la nutrition profitent à la plupart de la population, note le professeur Majid Ezzati, de l’Imperial College.

Vers l'égalité des sexes

Partout, l’écart entre l’espérance de vie des femmes et des hommes semble se réduire. Ces derniers «menaient généralement des vies moins saines. Ils étaient plus nombreux à fumer et à boire, ils avaient plus d’accidents de la route et étaient les principales victimes d’homicides. Mais au fur et à mesure que les styles de vie se rapprochent, leur longévité fait de même», analyse le professeur.

Cette vaste enquête internationale a pour ambition de pousser les Etats à s’organiser face au défi du vieillissement de la population. La force de ces projections, c’est qu’elles combinent 21 modèles mathématiques différents, en leur attribuant à chacun un niveau de fiabilité plus ou moins grand, selon que les prédictions du passé se sont réalisées ou non.

L'avenir du passé?

C’est aussi sa faiblesse, estiment ses détracteurs. L’étude prédit un avenir qui ne fait que prolonger les tendances du passé. Tout peut basculer en cas de guerre, de catastrophe naturelle, de forte épidémie, de profonde crise économique. Par ailleurs, les chercheurs sont divisés sur la limite biologique d’une existence humaine. A ce jour, la durée de vie maximale enregistrée est de 122 ans (Jeanne Calment en 1997). Pas sûr que le corps humain puisse dépasser 130 ans. Bref, l’espérance de vie moyenne de la population peut encore augmenter. Mais jusqu’à quand?

