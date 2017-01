Déposition de Trump dans une affaire judiciaire

Le président élu américain Donald Trump a fait une déposition jeudi dans le cadre de l'affaire l'opposant au célèbre chef espagnol José Andrés, l'un des nombreux dossiers judiciaires qui pourraient empoisonner sa présidence.

Cela «a duré un peu plus d'une heure», a déclaré Alan Garten, avocat principal de la Trump Organization, qui chapeaute les affaires du magnat de l'immobilier. L'affaire remonte à l'été 2015: M. Trump a attaqué José Andrés en justice pour rupture de contrat car ce dernier a renoncé à ouvrir un restaurant dans le nouvel hôtel de luxe du milliardaire à Washington, échaudé par les diatribes contre les Mexicains de celui qui n'était alors qu'un des 17 candidats républicains à la Maison Blanche.

Le célèbre chef --qui possède plusieurs restaurants à Washington et aux Etats-Unis-- avait proposé le mois dernier au président élu, via Twitter, de régler le différend «amicalement», en faisant un don à une organisation caritative. Mais au vu de la déclaration de M. Garten, aucun règlement amiable n'a été conclu à ce stade.

Bail locataire

«L'affaire est assez simple», a souligné l'avocat jeudi. «Les deux parties avaient signé un bail valable et applicable, que le locataire a clairement violé en partant et en ne remplissant pas ses obligations, autorisant le propriétaire à récupérer un dédommagement sous la forme de loyers impayés, des coûts de construction, du manque à gagner et d'autres frais».

Selon des documents de justice, M. Trump réclame plus de 10 millions de dollars. Le ThinkFoodGroup, qui regroupe les restaurants de M. Andrés, a refusé de commenter jeudi. La Trump Organization n'a pas précisé où M. Trump s'est exprimé. Selon Politico, il se trouvait dans la Trump Tower à New York, où se trouve sa résidence principale et où il poursuit ses consultations avant son investiture le 20 janvier.

Plusieurs dossiers

Une affaire similaire oppose M. Trump au chef Geoffrey Zakarian qui, lui aussi, a renoncé à travailler dans l'hôtel de Washington ouvert en septembre. Ce n'est que l'un des dossiers judiciaires qui pourraient polluer la présidence de l'homme d'affaires, même s'il a déjà pris des mesures pour en clore certains. Juste après son élection, il a accepté de verser 25 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites engagées par d'anciens étudiants de sa défunte université Trump University.

Et la veille de Noël, il a annoncé qu'il allait dissoudre sa fondation. Une annonce à la portée relative car elle est inactive depuis septembre, soumise à une injonction du procureur de l'Etat de New York de cesser de recueillir des dons. (afp/nxp)