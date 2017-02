Des hauts commandants de l'Armée syrienne libre à Genève

Alors qu’à Genève les négociations sur le conflit syrien sont en cours, l’Appel de Genève annonce avoir organisé un séminaire réunissant les commandants de 8 brigades de l’Armée syrienne libre (ASL) sur le droit des conflits armés et en particulier sur le recrutement des enfants et la protection de l’éducation dans le conflit.

La réunion s’est déroulée du 15 au 17 février à Genève, précise Nicolas Sion, le chargé de communication de l'ONG Appel de Genève, qui propose aux groupes armés non étatiques de signer les traités humanitaires internationaux. Elle a réuni des hauts commandants ainsi que des conseillers politiques et juridiques de 8 brigades de l’ASL actives dans les villes de Hama, Idlib, Alep et dans le Ghouta de l’Est. Leurs forces sont estimées à plus de 20’000 combattants.

Des experts de l’Appel de Genève et d’autres organisations internationales spécialisées ont donné des formations sur le droit des conflits armés, la protection des enfants ou l’interdiction des violences sexuelles et de la discrimination basée sur le genre, note encore le communiqué de l’Appel de Genève, laquelle a également présenté en détail ses 3 Actes d’Engagement et plusieurs brigades ont exprimé un intérêt pour les signer. «On peut perdre d’un point de vue militaire, mais nous devons gagner d’un point de vue éthique, c’est ce que nous devons défendre à chaque instant», aurait commenté l’un des représentants de l'ASL.

Après chaque session, explique Nicolas Sion, les participants ont pu présenter des exemples de situations complexes auxquelles ils font face sur le terrain. «Certains enfants n’ont pas de cartes d’identité. D’autres prétendent être plus âgés qu’ils ne le sont et parfois ils paraissent effectivement plus âgés à cause du conflit» a remarqué l’un des participants au sujet du recrutement d’enfants soldats, «il est très difficile de s’assurer de leur âge». Les formateurs ont expliqué que dans les cas où ils ne sont pas sûrs de l’âge d’un enfant, il faut le considérer comme ayant moins de 18 ans.

«Dans le conflit syrien, les violations des normes humanitaires sont quotidiennes, notamment les bombardements indiscriminés, le ciblage délibéré des populations et des bâtiments civils tels que les écoles ou les hôpitaux, c’est pourquoi aucun effort ne doit être ménagé pour diffuser ces normes auprès de tous les acteurs armés» a déclaré Céline Morgan, responsable de programme pour la Syrie de l’Appel de Genève.

Ce séminaire fait suite à une série de 19 formations données sur le droit des conflits armés en Syrie et dans les pays voisins au cours des 12 derniers mois. Ces formations, assure l'ONG, ont permis de sensibiliser des centaines de combattants de l’ASL. (24 heures)