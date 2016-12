Des milliers de passagers bloqués par la neige

D'après l'agence météorologique japonaise, près d'un mètre de neige est tombé vendredi à Sapporo, sur l'ile Hokkaido, soit la plus importante chute de neige en un demi-siècle.

La neige a recouvert les pistes de l'aéroport de New Chitose, la principale portée d'entrée d'Hokkaido, et des centaines de vols ont été annulés.

Environ 2500 personnes ont été contraintes de passer la nuit de jeudi à vendredi à l'aéroport, 6000 la nuit suivante et 2600 celle d'après, selon un responsable de la sécurité de New Chitose.

Près de 300 vols annulés

La situation était d'autant plus difficile que les vols étaient pour la plupart complets en cette période de fêtes, a rapporté la chaîne NHK.

Selon la presse locale, plus de 280 vols au départ et à l'arrivée de New Chitose ont été annulés pour la seule journée de vendredi. Des centaines de liaisons ferroviaires ont également été suspendues au cours du week-end.

La météo s'est cependant améliorée dimanche et la plupart des passagers bloqués à l'aéroport pourront partir dans la journée, selon le responsable.

Hokkaido est réputée pour ses montagnes et sa neige poudreuse, et attire de nombreux adeptes du ski venus du reste du Japon mais aussi d''Australie et de Chine. (afp/nxp)