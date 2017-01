Tirs dans un aéroport: une dizaine de victimes

Un homme a ouvert le feu vendredi dans l'aéroport international de Fort Lauderdale en Floride, faisant une dizaine de victimes, avant d'être interpellé, ont rapporté les médias américains. Les témoins ont décrit des voyageurs fuyant en courant, d'autres étant regroupés sur le tarmac de l'aéroport, selon des images télévisées diffusées en direct. Les faits se sont déroulés dans la zone de récupération des bagages, a indiqué l'aéroport.

#BREAKING: Reports of shooting at Ft. Lauderdale Airport. We have seen people running outside terminal.



MORE TO COME. pic.twitter.com/2LBTH6COu6