Deux bergers de Fatima ont été déclarés saints

Deux petits bergers portugais, Francisco Marto et sa soeur Jacinta, ont été déclarés saints samedi par le pape François au sanctuaire de Fatima, au centre du Portugal. La Vierge leur serait apparue voici cent ans.

Après s'être recueilli sur leurs tombes dans la Basilique Notre-Dame du Rosaire, le pape François a prononcé la rituelle formule de canonisation en portugais, sous les applaudissements des fidèles, dont certains en pleurs, massés sur l'immense esplanade du sanctuaire. La messe a été suivie par des centaines de milliers de pèlerins.

Les deux bienheureux Francisco et Jacinta, emportés par la grippe espagnole à l'âge de 10 et 9 ans respectivement, deviennent les plus jeunes saints de l'histoire de l'Eglise catholique qui ne sont pas morts en martyrs.

De nombreux pèlerins, les traits tirés, ont passé la nuit sur place. D'autres ont afflué dès l'aube, petites chaises pliantes sous le bras ou arborant le drapeau de leur pays.

Six apparitions

En 1917, dans le contexte tragique de la Première Guerre mondiale et d'un gouvernement portugais anticlérical, Francisco (9 ans), Jacinta (7 ans) et leur cousine Lucia dos Santos (10 ans), bergers pieux et illettrés d'un village isolé, affirmèrent que Marie leur était apparue à six reprises tous les 13 du mois, à partir de mai. Selon leurs propos, la mère de Jésus leur aurait confié trois «secrets».

Les enfants furent considérés par les autorités locales comme des perturbateurs de l'ordre public, au point d'être mis brièvement au cachot, avant d'être libérés sous la pression populaire. (ats/nxp)