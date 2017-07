Deux cars étrangers retirés du trafic

Deux cars présentant d'importantes lacunes techniques ont été retirés du trafic par la police argovienne lors de contrôles opérés mardi. L'opération visait des véhicules d'entreprises étrangères soupçonnées de ne pas respecter les réglementations.

Les contrôles ont été effectués dans toute l'Europe par le réseau européen des polices de la route (TISPOL). En Suisse, l'opération a eu lieu mardi sur l'A1 et l'A2. Au total, 34 cars étrangers ont été contrôlés en Argovie, a indiqué vendredi la police cantonale argovienne.

Cinq conducteurs ont été dénoncés pour non respect des heures de repos. D'autres dénonciations ont été effectuées pour des véhicules surchargés, excès de vitesse et non respect des réglementations en vigueur en Suisse. Un car a aussi été dénoncé pour cabotage interdit à l'intérieur de la Suisse. (ats/nxp)