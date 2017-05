Deux morts et 377 blessés dans un séisme

Un séisme de magnitude 5,7 a frappé samedi soir le nord-est de l'Iran, faisant au moins deux morts et 377 blessés, a rapporté dimanche l'agence Isna, citant le centre iranien de Sismologie.

L'épicentre du séisme se trouve non loin de la ville de Bojnourd située dans la province de Khorassan Shomali (nord-est). Selon les responsables locaux, une soixantaine de blessés sont toujours hospitalisés et plusieurs villages ont été détruits à plus de 40%.

31'000 morts

Début avril, un séisme de magnitude 6 avait fait deux morts et quatre blessés à quelque 80 kilomètres au sud-est de Machhad (nord-est). En janvier, quatre personnes avaient péri dans un séisme qui avait frappé le sud de l'Iran, un pays régulièrement touché par des tremblements de terre de magnitude plus ou moins forte.

Le dernier grand séisme remonte à décembre 2003 à Bam, dans la province de Kerman (sud-est). Au moins 31'000 personnes avaient été tuées et la ville presque entièrement détruite.

(afp/nxp)