DiCaprio vend de l'art pour sauver la planète

Être acteur et ambassadeur pour les Nations Unies ne suffit pas à rendre Leonardo DiCaprio heureux. Pour la cinquième année consécutive, la star américaine organise ce mercredi 26 juillet un gala et une vente aux enchères caritative à St Tropez. Et comme chaque année, l’événement devrait attirer son lot de célébrités, collectionneurs et richissimes hommes d’affaires. Au pupitre pour adjuger les oeuvres, on retrouvera le commissaire-priseur bâlois Simon de Pury, star du milieu de l’art contemporain.

45 millions de dollars

L’année dernière, l’événement a permis de lever 45 millions de dollars, reversés en intégralité à la Leonardo DiCaprio Foundation dont la mission ultime est de sauver la planète. Une façon pour l’acteur - comme pour d’autres riches Américains opposés à la politique de Donald Trump - de prendre le relais d’un gouvernement qui ne fait pas le nécessaire pour préserver la planète. (nxp)