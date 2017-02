Donald Trump dénonce une justice «politisée»

Le président étasunien Donald Trump a dénoncé mercredi une justice «politisée». Il a accusé les magistrats qui doivent se prononcer sur son décret migratoire, actuellement suspendu, de mettre en péril la sécurité des Etats-Unis.

Le sort de cette mesure anti-immigration, la plus emblématique et la plus controversée de la jeune présidence Trump, est entre les mains de trois magistrats d'une cour d'appel de San Francisco. Ils doivent rendre d'ici la fin de la semaine un arrêt très attendu.

«Je ne souhaite pas dire qu'un tribunal est partial, donc je ne vais pas dire que cette cour est partiale alors que sa décision n'est pas encore tombée. Mais la justice apparaît tellement politisée», a-t-il déclaré à Washington face à l'association des shérifs des Etats-Unis.

Devant cet auditoire majoritairement acquis, M. Trump a dit avoir écouté mardi soir «avec stupéfaction» les débats téléphoniques de l'audience judiciaire consacrée à son décret. Ce texte prévoit de fermer immédiatement et temporairement l'entrée du pays aux citoyens de sept pays à majorité musulmane.

Pour appuyer sa position, il a lu à la tribune un article de loi adopté il y a 65 ans stipulant que le président américain est en droit de suspendre l'entrée d'une catégorie d'étrangers à chaque fois qu'il estime que cette arrivée «serait néfaste aux intérêts des Etats-Unis». Il a répété que les Etats-Unis étaient «en situation de risque» du fait de la suspension de son décret migratoire.

Tableau très sombre

«Je pense que c'est regrettable, c'est un triste jour. Notre sécurité est en péril», a-t-il lancé, avant de dresser un tableau très sombre des Etats-Unis en matière de criminalité.

«En 2016 le nombre des meurtres dans les grandes villes a continué à grimper avec des taux à deux chiffres. Dans beaucoup de nos principales métropoles, nous avons assisté en 2016 à une hausse des homicides, des viols, des agressions et des fusillades», a-t-il détaillé en évoquant une «sécurité publique en crise».

Il a qualifié la situation de Chicago, la troisième ville du pays rongée par une guerre des gangs, de «tragédie nationale». «Si les Etats-Unis ne sortent pas victorieux de cette procédure (à San Francisco, ndlr.), nous ne bénéficierons plus jamais de la sécurité à laquelle nous avons droit», avait-il tweeté plus tôt.

Donald Trump établit fréquemment un lien entre immigration et hausse de la criminalité aux Etats-Unis, même si aucune étude sérieuse ne permet de le prouver.

Bien au contraire, des travaux de recherche ont montré que les immigrés avaient tendance à commettre moins d'infractions que les personnes nées sur le sol américain.

Et, depuis les attentats du 11 septembre 2001, les attaques les plus graves aux Etats-Unis ont été commises soit par des Américains, soit par des ressortissants ne provenant pas des sept pays visés par le décret.