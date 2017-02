Donald Trump et Shinzo Abe affichent leur unité

Donald Trump et Shinzo Abe ont partagé samedi en Floride une journée de golf «relaxante et productive» qui s'est achevée par une manifestation d'unité sur le dossier nord-coréen.

«Le Japon est très bien représenté !», a tweeté le président américain à l'issue de plusieurs heures en compagnie du Premier ministre japonais au coeur du «Trump National Jupiter Golf Club».

Played golf today with Prime Minister Abe of Japan and @TheBig_Easy, Ernie Els, and had a great time. Japan is very well represented!