Donald Trump tance une justice «politisée»

Le président américain Donald Trump a dénoncé mercredi une justice «politisée» et a accusé les magistrats qui doivent se prononcer sur son décret migratoire actuellement suspendu de mettre en péril la sécurité des Etats-Unis.

Le sort de cette mesure anti-immigration, la plus emblématique et controversée de la jeune présidence Trump, est entre les mains de trois magistrats d'une cour d'appel de San Francisco. Ils doivent rendre un arrêt très attendu d'ici la fin de la semaine. «Je ne vais pas dire que cette cour est partiale alors que sa décision n'est pas encore tombée. Mais la justice apparaît tellement politisée», a déclaré Donald Trump.

Cette critique intervient quelques jours après que le président a qualifié de «pseudo-juge» un magistrat fédéral de Seattle qui a suspendu l'application de son décret, dans un contexte de vives tensions entre exécutif et judiciaire. Donald Trump avait aussi taxé de «scandaleux» la décision de ce juge, James Robart, dans un communiqué de la Maison Blanche.

Le nouveau juge de la Cour suprême se rebiffe

Le haut magistrat Neil Gorsuch, nommé le 31 janvier par Donald Trump à la Cour suprême des Etats-Unis, a estimé «décourageants» et «démoralisants» de tels commentaires présidentiels. Neil Gorsuch a fait ces déclarations lors d'un entretien avec le sénateur démocrate du Connecticut Richard Blumenthal, et le porte-parole du magistrat, Ron Bonjean, en a confirmé la réalité à l'AFP.

S'exprimant à Washington face à l'association des shérifs des Etats-Unis, le président a dit avoir écouté mardi soir «avec stupéfaction» les débats téléphoniques de l'audience judiciaire consacrée à son décret fermant temporairement l'entrée du pays aux citoyens de sept pays à majorité musulmane.

«Un lycéen de niveau médiocre comprendrait cela»

Le nouveau maître de la Maison Blanche a lu à la tribune un article de loi adopté il y a 65 ans, stipulant que le président américain était en droit de suspendre l'entrée d'une catégorie d'étrangers s'il estimait que cette arrivée «serait néfaste aux intérêts des Etats-Unis». «Un lycéen de niveau médiocre comprendrait cela, n'importe qui comprendrait cela», a insisté Donald Trump, en sous-entendant que les juristes en désaccord avec son décret étaient forcément de mauvaise foi.

Il a par ailleurs assuré que les Etats-Unis étaient «en situation de risque» du fait de la suspension de son décret. «Je pense que c'est regrettable, c'est un triste jour. Notre sécurité est en péril», a-t-il lancé, avant de dresser un tableau très sombre en matière de criminalité.

«En 2016 le nombre des meurtres dans les grandes villes a continué à grimper avec des taux à deux chiffres. Dans beaucoup de nos principales métropoles, nous avons assisté en 2016 à une hausse des homicides, des viols, des agressions et des fusillades», a-t-il détaillé en évoquant une «sécurité publique en crise». «Si les Etats-Unis ne sortent pas victorieux de cette procédure (à San Francisco, NDLR), nous ne bénéficierons plus jamais de la sécurité à laquelle nous avons droit», avait-il tweeté plus tôt.

