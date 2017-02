Edimbourg vote contre le lancement du Brexit

Si ce vote, prévu à 18 heures heure de Suisse, n'aura pas de poids à Londres, la Cour Suprême ayant statué que les parlements régionaux n'avaient pas à être consultés, il est présenté par le Parti national écossais (SNP) comme l'un des plus importants dans l'histoire des parlements régionaux longue de 18 ans.

«C'est l'un des votes les plus significatifs dans l'histoire du parlement écossais depuis la dévolution» accordée aux parlements régionaux, a déclaré la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon.

«Ce vote est beaucoup plus que symbolique. C'est un test-clé pour savoir si la voix de l'Ecosse est écoutée et si nos souhaits peuvent être pris en compte au sein du processus britannique» de sortie de l'UE, a ajouté la cheffe du SNP.

Le parti travailliste écossais, fort de 24 représentants au parlement régional, a également fait part de son opposition au projet de loi gouvernemental, apportant ainsi suffisamment de voix au SNP - qui a 63 représentants sur 129 - pour assurer que le vote soit approuvé mardi à Holyrood, siège du parlement écossais.

Cependant, Kezia Dudgale, à la tête du Labour écossais, a appelé Nicola Sturgeon à cesser d'utiliser le Brexit pour brandir la menace d'un nouveau référendum d'indépendance écossais.

Partenaire égal à Londres

Lors du référendum d'indépendance écossais de 2014, Edimbourg s'était vu promettre d'être considéré comme un «partenaire égal» à Londres au sein du Royaume-Uni si la région rejetait la scission, ce qu'elle a fait par 55% des voix.

Vingt mois plus tard, l'Ecosse a voté à 62% pour rester dans l'UE mais sa voix n'a pas été entendue à l'échelle du pays qui a voté, dans son ensemble, à 52% en faveur du Brexit.

Belfast aussi

L'Irlande du Nord a elle aussi voté majoritairement pour le maintien dans l'UE tandis que le Pays de Galles s'est rallié à la position de l'Angleterre favorable à une sortie.

Le parlement écossais cherche désormais à faire entendre sa voix même si le gouvernement de Theresa May semble peu disposé à l'entendre.

«Le gouvernement du Royaume-Uni va continuer à tenir son engagement vis-à-vis du gouvernement écossais et des Ecossais alors que nous nous préparons à quitter l'UE afin d'obtenir le meilleur accord pour l'Ecosse et le pays», a déclaré un porte-parole du gouvernement de Theresa May. (AFP/nxp)