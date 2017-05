Emmanuel Macron est élu président de la République

Le centriste pro-européen Emmanuel Macron a remporté dimanche soir l'élection présidentielle française face à son adversaire d'extrême droite Marine Le Pen. Il devient à 39 ans le plus jeune président élu à la tête du pays.

Inconnu des Français il y a encore trois ans, celui qui se définit comme «et de droite et de gauche» a été élu avec 65,5 à 66,1% des voix, selon les premières estimations, contre 33,9 à 34,5% à Marine Le Pen, au terme d'une âpre campagne qui a mis en lumière de profondes fractures en France.

Sévèrement battue, la candidate anti-immigration et anti-euro, 48 ans réalise cependant une performance historique pour l'extrême droite française, avec un scrutin marqué par une forte abstention (entre 25,3 et 27%), selon les estimations des instituts de sondages Ifop et Harris Interactive.

A 39 ans, Emmanuel Macron accomplit un des plus retentissants exploits de l'histoire politique française. Jamais élu auparavant, comme Charles de Gaulle; plus jeune des 25 présidents de la République juste devant le premier d'entre eux, Louis Napoléon-Bonaparte (40 ans en 1848); élu dès sa première tentative à l'Elysée, comme François Hollande, Nicolas Sarkozy ou encore le centriste Valéry Giscard d'Estaing à qui il est parfois comparé. (ATS/nxp)