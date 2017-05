Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont voté

Les Français ont commencé à voter pour le second tour de l'élection présidentielle afin de décider qui dirigera le pays pendant les cinq prochaines années, le centriste pro-européen Emmanuel Macron ou la candidate d'extrême droite Marine Le Pen.

Emmanuel Macron, 39 ans, ancien banquier d'affaires et ex-ministre de l'Economie du président socialiste sortant François Hollande, arrivé en tête au premier tour, est donné largement favori par les derniers sondages qui le créditent de 61,5 à 63% des voix, contre 37 à 38,5% pour la candidate anti-immigration et anti-mondialisation Marine Le Pen, âgée de 48 ans.

La participation à midi au second tour de l'élection présidentielle opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen s'élève à 28,23%, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Un niveau quasi stable par rapport à celui du premier tour (28,54%). La participation est toutefois en baisse par rapport au second tour de l'élection présidentielle de 2012, qui s'élevait à 30,66% à la même heure.

Macron a voté

Le candidat du mouvement En Marche!, a voté dimanche matin au Touquet (Pas-de-Calais), pour le second tour de l'élection présidentielle. Il y possède une résidence secondaire. L'ancien ministre de l'Économie a déposé son bulletin à 11 heures dans un bureau de vote de l'hôtel de ville, le même où il s'était marié en 2007.

Pour des raisons de sécurité, il avait rejoint la mairie en voiture depuis sa villa, distante d'environ 300 m. En chemise blanche et cravate bleu marine, Manuel Macron, 39 ans, était accompagné de son épouse Brigitte et entouré de plusieurs gardes du corps. Il a longuement salué quelques dizaines de partisans devant chez lui - certains criaient «Macron président!» - puis à l'extérieur de la mairie, avant et après son vote.

Devant le bureau de vote, au premier étage de l'Hôtel de Ville, Emmanuel Macron a été accueilli par le maire Daniel Fasquelle (Les Républicains). Les deux hommes, souriants, se sont serré la main. Le candidat d'En Marche! s'est aussi prêté à des selfies avec des électeurs.

Marine Le Pen aussi

La candidate du Front National, Marine Le Pen, a elle aussi voté dimanche vers 11 heures dans son fief de Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). Elle s'est présentée au bureau de vote de l'école Jean-Jacques Rousseau, accompagnée du maire FN de la commune, Steeve Briois et de l'un des adjoints de ce dernier, Bruno Bilde.

Alors qu'elle était venue à pied les fois précédentes, Marine Le Pen s'est déplacée cette fois en voiture, pour des raisons de sécurité. Elle était auparavant passée par le domicile de Steeve Briois. Une cinquantaine de photographes et de reporters l'attendaient.

Marine Le Pen a pris les deux bulletins proposés aux électeurs, celui portant son nom et celui de son adversaire Emmanuel Macron. Son bulletin une fois déposé, elle a ensuite salué brièvement quelques habitants de cette ville où elle est arrivée en tête au premier tour avec 46,50% des voix avant de repartir en voiture.

(afp/ats/jsa/nxp)