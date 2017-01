En Afghanistan, Daech s’accroche toujours

Voilà bientôt deux ans que le groupe Etat islamique (EI) a pris pied en Afghanistan. En janvier 2015, les combattants de Daech officialisent les premières cellules dans la province du Helmand, au sud, et dans l’est du pays. A l’époque, les observateurs ne donnent pas cher de leur peau. La plupart sont d’anciens talibans afghans et pakistanais en rupture de ban avec leur ancien mouvement, et les services de renseignement américains et afghans veulent tuer dans l’œuf cette nouvelle menace. Abdul Rauf Khadim, le numéro 2 de l’organisation, trouve la mort dans un bombardement le 9 février 2015. Les talibans afghans, qui s’inquiètent de ce concurrent djihadiste, chassent l’EI du Helmand en septembre.

Pourtant, le groupe Etat islamique s’accroche au territoire afghan comme une moule à son rocher. Il est surtout implanté dans la province orientale du Nangarhar, notamment à Achin. Lorsqu’on interroge Haji Ghalib, l’ancien gouverneur du district d’Achin et désormais posté dans un district voisin de la province, il tempère. «L’EI ne dispose pas du contrôle total des six districts où il est présent», assure ce fonctionnaire au visage sillonné de rides. Il admet toutefois que Daech a établi une poche de territoire grande comme un canton le long de la frontière afghano-pakistanaise.

Des attentats meurtriers

S’il essaye de rester optimiste, Haji Ghalib dresse un portrait très inquiétant de la situation. «Daech s’est emparé de Tora Bora (ndlr: le repaire montagneux où Oussama ben Laden s’était installé après son retour en Afghanistan, entre 1996 et 2000). Le groupe Etat islamique a certes perdu du terrain dans le Nangarhar, mais certains combattants se sont repliés dans les provinces voisines de la Kunar et du Nouristan. Là-bas, il concentre ses efforts pour enrôler de nouveaux combattants, en particulier des gamins d’à peine 13 ans.»

Les places fortes que l’EI s’est constituées lui ont permis de préparer et d’exécuter plusieurs attentats suicides à Kaboul, en particulier celui qui a visé un mouvement de protestation de l’ethnie hazara et qui a fait plus de 80 morts et 230 blessés le 23 juillet. Le 21 novembre, un kamikaze de l’EI s’est fait exploser dans une mosquée chiite de la capitale, massacrant 27 fidèles.

Bois et drogue taxés

La résilience dont fait preuve Daech est d’autant plus forte que le groupe terroriste est en lien direct avec sa «maison mère». «Durant les opérations de nettoyage à Achin il y a quelques mois, nous avons saisi des documents en arabe que leurs chefs d’Irak avaient envoyés par e-mail avec une liste de conseils pour recruter des partisans et combattre les forces afghanes», assure Haji Ghalib. Les services de renseignement locaux avaient aussi arrêté, au début de l’année, un homme d’affaires qui avait reçu deux virements d’un total de 1,1 million de dollars depuis l’Irak. Il aurait transmis la somme au chef local de l’EI, Hafiz Saeed Khan. Du côté des services occidentaux, une source ajoute que l’EI bénéficie de dons privés saoudiens. En outre, en s’installant dans le Nangarhar, le long de la frontière pakistanaise, Daech est parvenu à contrôler plusieurs voies de transit afin de taxer les cargaisons de bois et de drogue.

«Militairement, l’Afghanistan n’est pas très important pour Daech, décrypte un diplomate. En revanche, c’est un symbole clé. C’est là que la première génération de djihadistes arabes a combattu, contre l’occupation soviétique dans les années 80. Abou Bakr Al-Baghdadi a séjourné dans la zone entre 1989 et 1992, se rendant à Kandahar et Peshawar entre autres. Aujourd’hui, l’EI tente de mettre la main sur un territoire qui fut le berceau d’Al-Qaida et du djihad afin de ravir un symbole qui a appartenu à l’organisation de Ben Laden. L’Afghanistan est le territoire le plus important pour l’organisation.» De là à prédire que les terroristes de l’EI en Irak et en Syrie pourraient s’y réfugier le jour où leur organisation perdra ses bastions, il n’y a qu’un pas… (24 heures)