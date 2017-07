En Lituanie, une clôture symbolique s'élève face à la «menace» russe

Les Lituaniens sont en train d’installer une barrière grillagée de 2 mètres de haut et 45 km de long sur leur frontière avec l’enclave russe de Kaliningrad. Les travaux, d’un coût de 3,6 millions d’euros (3,9 millions de francs), ont commencé au début de juin. A Kybartai, l’un des postes-frontières les plus importants du pays, elle est déjà installée.

Le maire de cette petite commune, Romas Sunokas, hausse les épaules: «C’est une idée de la capitale, ça n’évitera certainement pas une guerre, mais ça peut réduire la contrebande, pour le peu qu’il y a… Cette clôture, c’est un symbole, mais ça ne nous empêchera pas d’avoir de bonnes relations avec nos voisins!»

«Elle ne nous protègera pas»

La clôture, en effet, n’est qu’une simple grille équipée de caméras. «Elle ne nous protégera d’aucun type d’invasion, explique Linas Kojala, directeur du Centre d’études est-européennes (EESC) de Vilnius. Ce n’est ni un mur ni une protection de type militaire. Mais les capteurs permettent la surveillance des mouvements à la frontière.» Des initiatives similaires sont envisagées en Lettonie et en Estonie.

Si Linas Kojala estime que le conflit en Ukraine est «la plus grosse menace sécuritaire dans la région depuis la guerre froide», ce dernier aurait paradoxalement renforcé la sécurité dans la région, grâce à la présence de l’OTAN. Pour lui, «c’est avant tout pour cette raison que les habitants de la région se sentent en sécurité».

Pas de panique à Suwalki

Vendredi, à Suwalki, jolie ville qui a donné son nom au corridor, Paula, employée de banque, ne voit pas pourquoi elle devrait s’inquiéter d’une attaque de Moscou. «C’est très calme ici, tout le monde se connaît, je me sens parfaitement en sécurité!»

Boguslaw est d’une autre génération, de «celle qui apprenait le russe à l’école, pas l’anglais». Pour ce chauffeur routier de 63 ans, l’idée d’une guerre est inconcevable, «la Biélorussie, la Lituanie, Kaliningrad, ce fut le même pays pendant longtemps, on est encore tous mélangés!»

La loi du shopping

Un peu plus au nord, Goldap est la dernière ville polonaise avant la frontière. «Ce sont les médias et le gouvernement conservateur qui font passer la Russie pour un ennemi et un Etat instable, juge Radek, jeune employé à l’office de tourisme. Les Russes sont des gens normaux, qui viennent juste faire leurs courses!» Ils y étaient encouragés depuis 2012 par l’accord sur les petits mouvements transfrontaliers (MRG), qui les dispensait de visa. L’an dernier, la Pologne l’a suspendu, prétextant la venue du pape et le sommet de l’OTAN.

Sur le parking d’un supermarché hard-discount à 2 km de la frontière, la moitié des voitures – les plus vieilles – ont une plaque russe. Les Kaliningradois se reconnaissent à leurs chariots pleins. Viktoria, 21 ans, remplit le sien de produits pour son bébé. «Je viens faire mes courses en Pologne parce que c’est moins cher. Avec la fin du MRG, j’ai dû acheter un visa à l’année.»

(24 heures)