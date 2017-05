En direct - La passation de pouvoir à l'Elysée

La passation de pouvoir du 8e président de la Ve République doit avoir lieu dès 10h00.

Quelques 400 journalistes français et étrangers ont demandé leur accréditation pour assister à ce passage de témoin avec le président sortant François Hollande. Pour immortaliser l'événement, des centaines de photographes et de caméramen ont pris place sur les flancs de la cour d'honneur et jusque sur les toits du palais présidentiel où des praticables ont été installés.

Au centre de la cour au gravier soigneusement ratissé: le large tapis rouge qui sera remonté tout du long par le président élu devant un détachement de la Garde républicaine pour rejoindre le perron où l'attendra à 10h00 précises sont prédécesseur.

MM. Macron et Hollande s'enfermeront ensuite dans le bureau présidentiel, au premier étage du palais de l'Elysée, pour un tête-à-tête au cours duquel le sortant livrera à l'entrant quelques secrets d'Etat dont les fameux codes de l'arme nucléaire. (ats/nxp)