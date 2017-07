Erdogan arrive à Doha pour apaiser les tensions

Turquie Le président turc va se déplacer la semaine prochaine dans le Golfe pour tenter de résoudre la crise avec Doha et ses voisins. Plus...

Crise du Golfe Selon l'Arabie saoudite, le Bahrein, l'Egypte et les Emirats arabes unis, l'accord de lutte antiterroriste signé par Doha et Washington n'est pas suffisant. Plus...