«Erdogan arrive à Washington en position de faiblesse!»

Jean Marcou, professeur à Sciences Po Grenoble, décrypte l'évolution des relations entre la Turquie et les Etats-Unis.

– Assiste-t-on à un tournant dans les relations entre Turquie et Etats-Unis?

– D’abord, il faut noter que nous sommes dans un contexte très mouvant: une nouvelle administration prend ses marques aux Etats-Unis depuis janvier, des bouleversements sont en cours en Turquie suite au coup d’Etat manqué l’été dernier et en Syrie la situation évolue sur le terrain. Dans un premier temps, Recep Tayyip Erdogan s’était réjoui de l’élection de Donald Trump. Les relations s’étaient dégradées avec Barack Obama, qui refusait d’intervenir contre le régime de Bachar el-Assad malgré le franchissement de la ligne rouge (ndlr: l’utilisation d’armes chimiques). Par ailleurs, l’administration démocrate avait déclaré fin 2015 que les combattants kurdes syriens des YPG (ndlr: Unités de protection du peuple) étaient des partenaires et non pas des terroristes liés en Turquie au PKK (ndlr: Parti des travailleurs du Kurdistan, placé sur liste noire par Ankara, Washington et Bruxelles). Avec l’arrivée au pouvoir de Trump, Erdogan pensait que cela ne pouvait qu’aller mieux… mais les Etats-Unis se sont mis à armer les YPG!

– N’y a-t-il pas un deal? Les troupes turques en Syrie empêchent les Kurdes syriens d’unifier leur territoire…

– Il est vrai qu’avec l’opération turque Bouclier de l’Euphrate», il n’est plus possible pour les Kurdes syriens de relier l’enclave d’Afrine aux autres cantons du Rojava (ndlr: Kurdistan syrien). Mais Erdogan avait l’ambition d’aider les rebelles de l’Armée syrienne libre (ASL) à avancer jusqu’à Raqqa et conquérir la «capitale» de Daech, pour empêcher les Kurdes de contrôler ce territoire. Mais la route a été fermée par la progression des forces kurdes et par celle de l’armée de Bachar el-Assad. Or, on a pu voir des soldats américains aux côtés des Forces démocratiques syriennes (ndlr: dominées par les Kurdes)!

– Erdogan peut-il jouer Moscou contre Washington?

– Le président Erdogan a tenté de jouer cette carte, mais il ne va pas abandonner son alliance avec les Etats-Unis au sein de l’OTAN et ses relations avec Vladimir Poutine ne sont pas simples. La Russie a affirmé son soutien aux Kurdes syriens et elle aide l’armée de Bachar el-Assad. Même la conférence d’Astana, coparrainée par la Turquie, a fait long feu. Moscou a déclaré que ce n’était pas une alternative aux négociations de Genève. Par ailleurs, Ankara n’a jamais accepté l’annexion russe de la Crimée (ndlr: avec sa minorité tatare) et des tensions existent entre les deux capitales sur l’Asie centrale (ndlr: turcophone)…

– Que peut obtenir Erdogan à Washington?

– Il va tenter de contenir les Kurdes syriens. Le premier ministre turc Binali Yildirim vient de déclarer que les Etats-Unis ont promis de contrôler que les armes livrées au YPG ne finiraient pas aux mains du PKK. Le président turc veut convaincre Donald Trump que les Kurdes ne doivent pas s’emparer des terres reconquises sur Daech. Il fera valoir que la zone est très complexe du point de vue démographique et qu’il est dangereux de la déstabiliser davantage.

– Pourra-t-il sauver la face sur le dossier Gülen? Peut-il obtenir de Trump son extradition vers la Turquie, pour y être jugé?

– L’extradition, je ne pense pas. Mais peut-être un geste plus symbolique, comme l’expulsion vers un autre pays? Depuis quinze jours, des délégations turques négocient à Washington sur plusieurs dossiers. Rien n’a filtré pour l’instant.

– Au fond, Trump a-t-il encore besoin d’Erdogan?

– Il essaie tout de même de le ménager. Il l’a félicité après le référendum constitutionnel du 16 avril. Et le 24 avril, il n’a pas commémoré le «génocide» des Arméniens mais bien la «grande catastrophe», le terme habituel utilisé par les présidents aux Etats-Unis. Trump a encore besoin de la Turquie pour stabiliser la région, gérer le flot de réfugiés, négocier un futur plan de paix en Syrie… et laisser l’aviation américaine utiliser la base d’Incirlik. (24 heures)