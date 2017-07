Erdogan va se rendre au Qatar et en Arabie

Qatar Des troupeaux de bovins sont arrivés à Doha pour y produire du lait destiné à atténuer les effets de l'embargo imposé à ce riche émirat gazier. Plus...

Crise du Golfe Selon l'Arabie saoudite, le Bahrein, l'Egypte et les Emirats arabes unis, l'accord de lutte antiterroriste signé par Doha et Washington n'est pas suffisant. Plus...