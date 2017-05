Etat d'urgence à Sanaa en raison du choléra

L'état d'urgence a été décrété à Sanaa, la capitale du Yémen contrôlée par les milices chiites houthies. Une épidémie de choléra a déjà tué plusieurs dizaines de personnes.

Le ministère yéménite de la Santé a lancé un appel aux organisations humanitaires et à des associations caritatives afin de l'aider à éviter «une catastrophe sans précédent». Les infrastructures sanitaires, largement endommagées et désorganisées par la guerre civile qui dure depuis plus de deux ans, ne peuvent pas faire face aux conséquences de cette épidémie, précise l'agence de presse Saba.

Seules quelques antennes médicales sont encore opérationnelles et les deux tiers de la population n'ont plus accès à l'eau potable, estiment les Nations unies.

Sanaa, la plus touchée

La maladie qui se traduit par une déshydratation mortelle et de fortes diarrhées a tué 51 personnes depuis le 27 avril, selon un bilan établi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Près de 2800 cas suspects ont été recensés et 58 cas confirmés.

Les relevés de l'OMS montrent que Sanaa est la ville la plus touchée par cette épidémie bien que des cas aient été signalés à Hodeidah, Taïz et Aden.

Le conflit entre les milices houthies, proches de l'Iran, et les forces loyalistes soutenues par une coalition dirigée par l'Arabie saoudite a fait plus de 10'000 morts depuis le début des combats. (ats/nxp)